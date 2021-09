Con la nomina del nuovo Chief Financial Officer, Luca Francesco Giangualano, il gruppo Maticmind punta a rafforzare la posizione dell’azienda come leader sul mercato italiano dell’Ict. Giangualano fino ad agosto 2021 ha ricoperto il ruolo di Head of Group Budgeting and Control e di Head of Group Finance, Treasury & Insurance presso il gruppo multinazionale Coesia, leader globale nelle soluzioni industriali e di packaging. Il suo approdo in Maticmind mira a dare continuità al processo di rafforzamento del gruppo, che ad oggi vanta oltre 900 dipendenti e un fatturato superiore ai 300 milioni nel 2020. “Abbiamo intrapreso un percorso avvincente, che punta a consolidare la leadership di Maticimind nel settore”, dichiara Filippo Monticelli, Ceo Maticmind. “Stiamo crescendo costantemente, rimanendo fedeli ai nostri valori, uno su tutti l’italianità del gruppo. Rappresentiamo un modello vincente sul mercato e, anche grazie all’importante contributo che Luca Francesco Giangualano apporterà, siamo certi di poterci togliere enormi soddisfazioni nei prossimi anni”, conclude.

