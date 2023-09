CAGLIARI (ITALPRESS) – A meno di tre settimane dalla prima gara e a sei giorni dalla chiusura delle iscrizioni (il 26 di settembre), la nuova edizione della Coppa Europa per Club di scherma che si terrà a Cagliari dal 6 all’8 ottobre si preannuncia già ricca e variegata. Sono infatti già 13 i Paesi europei che, tramite i loro club, hanno confermato la loro partecipazione. Oltre all’Italia, padrona di casa e attesissima con le squadre campioni nazionali e campioni d’Europa per club in carica, hanno già fatto pervenire la loro iscrizione società da Spagna, Romania, Bulgaria, Paesi Bassi, Israele, Slovenia, Svizzera, Grecia, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Svezia. E tanti altri atleti da altri Paesi si aggiungeranno. L’anno scorso furono oltre 200 gli atleti in pedana per 44 club in rappresentanza di 19 Paesi. Tra i grandi nomi già confermati ci sono il vicecampione olimpico di Tokyo Luigi Samele (sciabola maschile) e il bronzo a squadre sempre a Tokyo Federica Isola (spada femminile). Già certa anche la presenza della due volte bronzo mondiale e campionessa del mondo a squadre Irene Vecchi (sciabola femminile). Dopo il grande successo della passata edizione, la Confederazione Europea di Scherma presieduta da Giorgio Scarso ha voluto rinnovare la fiducia all’Accademia d’Armi Athos assegnandole anche l’edizione che aprirà la stagione internazionale dell’anno olimpico e anticiperà l’appuntamento con i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno sempre a Cagliari in giugno. L’edizione 2023 sarà la prima che vedrà disputare le gare a squadre di tutte e sei le discipline nella stessa location e negli stessi giorni (l’anno scorso era rimasta fuori la spada maschile, inclusa invece nel programma di quest’anno). L’evento è organizzato dall’Accademia d’Armi Athos sotto l’egida della Confederazione Europea con il determinante supporto della Federazione Italiana Scherma e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari. Hanno diritto a partecipare i club campioni nazionali, in caso di rinuncia di questi i secondi classificati, i campioni in carica della Coppa Europa. E’ prevista inoltre la possibilità di richiedere una wild card per tutte quelle società che dovessero avere in squadra almeno un atleta medagliato alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]