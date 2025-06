ROMA (ITALPRESS) – “I conflitti non colpiscono solo bambini, donne e uomini. Non colpiscono solo le società, ma feriscono profondamente anche le economie, lasciando dietro di sè sofferenza, distruzione e silenzi che durano a lungo. Raramente le guerre nascono da motivi puramente ideali; spesso si alimentano di interessi più o meno evidenti. Eppure, anche nei momenti più oscuri, possiamo sperare che dalle macerie emerga una nuova stagione: un tempo in cui la collaborazione tra gli esseri umani torni ad essere motore di crescita, riconciliazione e ricostruzione”. Così in una storia su Instagram Kamel Ghribi, presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato.

