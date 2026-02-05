MILANO (ITALPRESS) – Un lungo post su Instagram che sa di sfogo. È quello pubblicato da Ghali, fra i protagonisti annunciati della cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina domani a San Siro. “A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro”, scrive Ghali che però non sembra mettere in dubbio la sua presenza chiosando con un “A domani”.

