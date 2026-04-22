Gestione rifiuti, Rocca “Il nuovo piano risolve criticità che abbiamo ereditato”

ROMA (ITALPRESS) - "L'obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che trasportano rifiuti in altre parti d'Italia e all'estero, quindi che ci sia una capacità di fare riciclo e di avere target ambiziosi". Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato dalla Giunta Regionale e che adesso dovrà passare l'iter legislativo in Consiglio Regionale. L'intento, ha aggiunto Rocca, è di "arrivare al 6% del conferimento in discarica. È un piano rifiuti ambizioso che risolve alcune criticità che abbiamo ereditato, che prendiamo di petto e affrontiamo, senza polemica. È stato un peso importante che avevamo sulle spalle e sul quale dovevamo lavorare con serietà". xl5/vbo/mca3