ROMA (ITALPRESS) – La passione ci ricorda perchè siamo vivi. La tenacia, che i limiti si superano. La libertà, che non c’è niente di più prezioso. Da questi tre valori nasce la collaborazione tra DR Automobiles Groupe e Gessica Notaro, ambassador per il 2026/2027 dei brand del gruppo.

Figura poliedrica, Gessica Notaro ha trasformato le esperienze che hanno segnato il suo percorso in una spinta verso il futuro e in un impegno concreto. Artista, cantante, performer, amazzone e imprenditrice, attraversa mondi differenti – dal teatro alla musica, dai cavalli alla sensibilizzazione sociale – portando in ciascuno determinazione e capacità di reinventarsi. E’ questa forza, unita alla sua naturale versatilità, a rappresentare il filo conduttore della collaborazione.

La partnership, della durata di dodici mesi, accompagna il pubblico attraverso territori narrativi legati ai valori che scandiscono la campagna. Un percorso in cui le vetture diventano espressione di diverse dimensioni della personalità di Gessica.

Gli universi narrativi Tra i valori al centro della campagna, la libertà trova in ICH-X – il marchio off-road di DR Automobiles Groupe – la sua espressione più legata all’esplorazione e agli spazi aperti. Il legame di Gessica con i cavalli e con la natura si riflette nella sua quotidianità, tra la scuderia, gli spostamenti e i percorsi fuori città dove ICH-X diventa il mezzo che le permette di muoversi con autonomia e versatilità.

Sportequipe dà voce alla passione di Gessica per il palcoscenico: un mondo in cui lo studio e la disciplina precedono ogni esibizione. Il viaggio verso lo spettacolo e il ritorno a casa diventano parte integrante della performance: uno spazio di concentrazione in cui incanalare l’energia prima di salire sul palco e ritrovare l’emozione a sipario chiuso. E’ in questo percorso che la sua dimensione artistica trova la massima intensità.

Con Tiger, la campagna esprime la sfumatura più grintosa e resiliente della personalità di Gessica. La tenacia, la forza con cui ha scelto di riprendere in mano la propria vita, come capacità di trasformare un’esperienza dolorosa in consapevolezza e impegno. Un racconto che supera il passato per concentrarsi sulla capacità di reagire e fare della propria esperienza un motore di cambiamento.

Con DR, il racconto trova la sua sintesi nel viaggio di chi affronta ogni svolta con coraggio e continua a scegliere la propria strada.

L’obiettivo della partnership è costruire un racconto condiviso tra DR Automobiles Groupe e Gessica Notaro, in cui i brand trovano nella sua personalità un punto di connessione con il pubblico e l’automobile diventa espressione di indipendenza e identità. Al centro del progetto, uno spot da 30 secondi in cui DR, Sportequipe, ICH-X e Tiger convivono in un unico racconto corale. La narrazione prosegue sui canali social con una campagna in collaborazione con l’ambassador: contenuti di brand e video dal taglio editoriale, in cui Gessica si racconta a bordo delle vetture. “La collaborazione con Gessica Notaro nasce dalla volontà di DR Automobiles Groupe di costruire una campagna che sappia andare oltre il racconto dei nostri modelli e delle loro caratteristiche – ha dichiarato Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione&Marketing del gruppo molisano. E’ un progetto nel quale crediamo e che abbiamo voluto sviluppare con una figura capace di trasmettere valori autentici, come Gessica, che ha trasformato una storia personale difficile in un percorso di consapevolezza, impegno e sensibilizzazione. La sua presenza nella nostra campagna rappresenta per noi un’opportunità per parlare di automobili, ma anche per accendere i riflettori su un tema che ci sta particolarmente a cuore: la violenza contro le donne. E’ un fenomeno che richiede attenzione, responsabilità e soprattutto un cambiamento culturale profondo, nel quale anche la comunicazione può avere un ruolo. Con questa collaborazione vogliamo dare spazio a un messaggio di rispetto, libertà e autodeterminazione, valori che riteniamo importanti anche nel modo in cui un brand dialoga con il proprio pubblico.

Per DR Automobiles Groupe comunicare non significa soltanto presentare un prodotto, ma anche raccontare una visione e assumersi, quando possibile, una responsabilità nei confronti della comunità. Con Gessica Notaro abbiamo scelto di unire questi due aspetti: da una parte il racconto dei nostri modelli, dall’altra una testimonianza capace di generare attenzione e consapevolezza su un tema che riguarda tutti noi”.

– Foto ufficio stampa Dr Automobiles Groupe –

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