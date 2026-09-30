TORINO (ITALPRESS) – Lancia sarà protagonista al Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove la Nuova Lancia Gamma occuperà un posto d’onore sullo stand del marchio e farà il suo debutto in un salone internazionale.

Dopo la presentazione in Italia, l’appuntamento parigino rappresenta un’ulteriore tappa fondamentale nel percorso di lancio della Gamma e, più in generale, nella nuova fase di sviluppo di Lancia in Europa.

“Ideata, progettata e sviluppata in Italia e prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi – si legge in una nota -, la Nuova Gamma interpreta al meglio la direzione intrapresa dal marchio, combinando design italiano, innovazione, comfort ed efficienza. Con la sua silhouette fastback crossover, Gamma segna l’ingresso di Lancia nel cuore del segmento C, riunendo in un modello completamente nuovo creatività italiana, cultura del design e know-how industriale”.

A Parigi saranno esposte tre diverse declinazioni della Nuova Gamma: la Gamma LX ibrida da 145 CV, la Gamma LX 100% elettrica e la Gamma HF Integrale, la versione 100% elettrica da 375 CV a trazione integrale.

“La Gamma HF Integrale incarna la versione più estrema e prestazionale della nuova famiglia Gamma, portando sul nuovo modello il carattere distintivo e l’anima sportiva che da sempre contraddistinguono Lancia. Con la sua architettura a doppio motore, la trazione integrale e una potenza di 375 CV, rappresenta il vertice dell’offerta Gamma – prosegue la nota -. Accanto alla Gamma, a Parigi riflettori puntati anche sulla Lancia Ypsilon HF, la versione 100% elettrica da 280 CV, e Ypsilon Rally2 HF Integrale. Quest’ultima incarna il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo dei rally, un rientro già impreziosito dalla conquista del titolo Costruttori nel campionato WRC2, riportando il motorsport al centro della strategia del marchio e rinnovando il legame con uno dei capitoli più iconici della sua storia. Insieme, Gamma e Ypsilon racconteranno a Parigi le diverse anime della Lancia di oggi: dal design al comfort, dalle prestazioni al motorsport”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).