Germania, i risultati delle elezioni del Nordreno-Vestfalia: patto Cdu e Spd contro l’Afd nei ballottaggi

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Le elezioni nel Land tedesco del Nordreno-Vestfalia vedono una sostanziale tenuta dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), che si conferma primo partito con una maggioranza relativa del 33,3% nei risultati definitivi, con un calo di circa un punto rispetto alle elezioni del 2020.

Al secondo posto compare il Partito socialdemocratico (Spd), fermo al 22,1% con un calo di oltre 2 punti. La vera novità è però il risultato conseguito dal partito di destra Alternativa per la Germania (Afd), che raggiunge il 14,5% con una crescita di quasi 10 punti rispetto alle elezioni precedenti.

I due partiti che compongono la Grande coalizione del governo federale, Cdu e Spd, hanno annunciato reciproco sostegno nei ballottaggi che si terranno contro l’Afd in tre città tra due settimane: Gelsenkirchen, Duisburg e Hagen.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).