Germania, Merz “Risultato drammatico per la Cdu in Meclemburgo”

IPA88516320 - LKS 20260914 Federal Chancellor of Germany Friedrich Merz speaks to media at the Arktikum science centre during The European Arctic Summit in Rovaniemi, Finland, on September 14, 2026. The aim of the summit is to strengthen the EUs common strategic approach to the Arctic region as its geopolitical significance continues to grow rapidly. The Summit is hosted by Finnish Prime Minister Petteri Orpo. - JOUNI PORSANGER / LEHTIKUVA / STR - FINLAND OUT. * Restriction for France customers: it is forbidden to publish on the day of the event-Restriction clients francais : il est interdit de publier le jour meme de l evenement. * //LEHTIKUVA_iN6PmJcPwvc/Credit:Jouni Porsanger/LEHTIKUVA/SIPA/2609141100

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il risultato delle elezioni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore per la CDU è “drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un’intera frazione della Cdu esce dal Parlamento regionale”. Così il cancelliere Friedrich Merz in conferenza stampa, parlando di un “duro colpo”. Le ragioni della scarsa performance della CDU, aggiunge Merz, “vanno ben oltre la mia persona”. Per la CDU, si pongono ora “questioni fondamentali e a lungo termine. Dobbiamo discutere e approfondire dove siamo e dove vogliamo andare.
Dobbiamo cambiare questa situazione”. Il cancelliere annuncia poi l’intenzione di avviare “molto presto” un dialogo con i presidenti dei Lander per trovare “un nuovo modo di collaborare”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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