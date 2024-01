Geolier “Amadeus ha portato a Sanremo la musica di oggi”

MILANO (ITALPRESS) - "Il rap fa parte della musica italiana. Il lavoro che ha fatto Amadeus per Sanremo è immenso. Ha portato la musica di oggi all'Ariston". A parlare è Geolier che, al festival di Sanremo, sarà in gara tra i big con il brano "I p' me, tu p' te". mgg/gtr (Fonte video: ufficio stampa Geolier)