Gentiloni “La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt è un fatto enorme, l’Ue si mostri forte”

ROMA (ITALPRESS) – “La vittoria di Alternative fur Deutschland è un fatto enorme. Si tratta del primo partito nei sondaggi, sbaglia chi pensa che sia solo un partito dell’est”. Così Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per gli affari economici e monetarie e presidente del Consiglio, in un’intervista a Milano Finanza. “Vedremo tra dieci giorni cosa accadrà a Berlino e soprattutto nel Meclemburgo”, prosegue. “C’è una grande attenzione a livello europeo, perché sta iniziando un ciclo elettorale che coinvolgerà da qui al prossimo anno metà dei cittadini europei con sovranisti e nazionalisti di vario genere che si affacciano sulla scena politica, dalla Polonia alla Francia e alla Spagna per finire con l’Italia”, sottolinea. “L’Unione deve preparare delle risposte che vadano in due direzioni. La prima è molto politica, non bisogna inseguire l’estremismo nazionalista sul suo terreno. C’è una solida maggioranza europeista al parlamento europeo. Aprire le porte a queste formazioni estreme le rafforza, non bisogna farlo. Afd sta appunto cercando subito una sponda in Germania nella Cdu”, ricorda Gentiloni.

“Dobbiamo mostrare la forza europea e rendere l’Unione più integrata. Il mondo che abbiamo intorno a noi è nel caos, ci impone di difenderci e di stare uniti. Solo così si impedisce la crescita del nazionalismo. Se regge questo cordone sanitario, come stanno provando a fare in Germania, queste forze estremiste faranno fatica. Come è accaduto in Olanda e come è accaduto in Italia con Fratelli d’Italia che una volta andato al governo si è spostato su posizioni meno euroscettiche e più atlantiste”, conclude Gentiloni.

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