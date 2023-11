Gentiloni “Economia Ue rallenta ma Italia non è in recessione”

Gentiloni “Economia Ue rallenta ma Italia non è in recessione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Secondo le nostre previsioni economiche c’è un evidente rallentamento dell’economia europea: anche l’economia italiana rallenta ma non verso la recessione, a differenza di altri paesi europei. La sfida è quella di utilizzare le opportunità che abbiamo per portare già l’anno prossimo l'economia europea a un livello di crescita più elevata". Così il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. xf4/ads/gsl