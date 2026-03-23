Genova protagonista del turismo internazionale, successo a Lione e a Oslo

GENOVA (ITALPRESS) – Il Comune di Genova consolida la propria posizione nel panorama turistico europeo, chiudendo con un bilancio positivo la partecipazione in contemporanea a due appuntamenti fieristici del settore: Salon du Randonneur di Lione e TravelXpo di Oslo (Lillestrøm).

Questa doppia presenza, nel weekend dal 20 al 22 marzo, ha permesso alla città di intercettare flussi turistici diversificati: da un lato il mercato di prossimità francese, dall’altro quello scandinavo ad alto potenziale, entrambi accomunati da un crescente interesse per il turismo attivo, la sostenibilità e i viaggi di scoperta.

Presso il Centre de Congrès di Lione, Genova ha confermato il suo ruolo di primo piano nell’evento di riferimento per il settore escursionistico francese. Il Salon du Randonneur, giunto alla sua diciottesima edizione, si conferma infatti una fiera B2C di crescente interesse, rivolta a escursionisti esperti, famiglie e sportivi.

Qui Genova ha raccontato l’unicità del proprio territorio: una rara capacità di offrire, nello spazio di pochissimi chilometri, sentieri che spaziano dai monumentali forti collinari alle scogliere a picco sul mare. Il racconto delle esperienze proposte ha catturato l’attenzione dei visitatori, spaziando dal fast hiking al fascino culturale del trekking urbano.

Parallelamente, spostando l’asse verso il Nord Europa, Genova è stata protagonista presso il centro espositivo NOVA Spektrum a Lillestrøm, a breve distanza da Oslo, in occasione della TravelXpo, la più grande fiera del turismo e dei viaggi in Norvegia, un evento dedicato all’industria del viaggio globale con una forte vocazione internazionale.

La manifestazione ha confermato il suo format ibrido: la giornata inaugurale del 20 marzo è stata dedicata al settore B2B permettendo alla città di Genova di stringere rapporti con tour operator, compagnie aeree e agenti di viaggio, mentre le giornate successive sono state rivolte all’accoglienza del grande pubblico.

L’interesse riscontrato allo stand di Genova ha confermato come la Norvegia e in generale i paesi nordici rappresentino un bacino di utenza estremamente profilato e attento: i visitatori e i professionisti scandinavi hanno mostrato un forte apprezzamento per il mix unico di autenticità storica, turismo attivo ed enogastronomia che la città sa offrire, facendo auspicare un incremento dei flussi turistici dalla Scandinavia.

“Essere presenti contemporaneamente su due piazze così diverse ma complementari è il risultato di una strategia di promozione estremamente mirata – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin– I dati ci dicono che il turista odierno non cerca più solo una destinazione, ma un’esperienza autentica e sostenibile. A Lione abbiamo intercettato la forte domanda francese per l’outdoor e i nostri Forti, un prodotto su cui stiamo investendo moltissimo; a Oslo, invece, abbiamo dialogato con un mercato alto-spendente e molto attento alla qualità della vita, che vede in Genova la porta d’accesso ideale per un mix unico tra cultura e mare. La risposta entusiasta ricevuta in questo weekend conferma che la direzione è quella giusta: destagionalizzare l’offerta e puntare su mercati internazionali che apprezzano il valore del nostro territorio tutto l’anno”.

-Foto ufficio stampa Comune di Genova-

(ITALPRESS).