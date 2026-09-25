GENOVA (ITALPRESS) – Uno striscione con la scritta “qui nessuno è straniero” in diverse lingue, appeso all’entrata della scuola primaria Daneo nel centro storico di Genova, è stato rimosso questa mattina da poliziotti in borghese. È successo nel giorno della protesta contro il decreto legge del governo Meloni che prevede, tra l’altro, il tetto del 30% per gli stranieri nelle classi prime. L’episodio, riportato da diversi genitori presenti, è stato poi confermato dalla Questura di Genova: “L’intervento sul posto – si legge in una nota – era originato da una segnalazione proveniente dalla sala operativa della polizia locale. Accertato che lo striscione era stato collocato dai genitori degli alunni presenti sul posto, veniva subito riconsegnato. Il questore ha avviato immediati approfondimenti interni sulle ragioni dell’intervento”.

SALIS “DINAMICA DIFFICILE DA GIUSTIFICARE”

“Obiettivamente la dinamica è difficile da giustificare, è un gesto che ha spaventato i bambini. La Questura sta approfondendo perché anche loro vogliono capire la dinamica dei fatti”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis che stamattina ha visitato la scuola Daneo, nel centro storico di Genova, dove agenti della polizia in borghese avevano rimosso uno striscione con la scritta “Qui nessuno è straniero” nel giorno della protesta contro il decreto legge che prevede il tetto per gli studenti stranieri. “Mi hanno detto che vogliono scrivere al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica, vogliono dirgli che la scuola deve rimanere per tutte e tutti – ha riferito Salis -. Loro dicono quello che la politica non riesce a dire, perché parla di un Paese che non esiste più da anni: la realtà sono questi bambini e bambine con le loro differenze, le loro storie e provenienze diverse, e tutti fanno parte della Repubblica italiana. Io sono andata a dirgli che in questa città non la pensiamo così”.

– Foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).