Cadavere di un uomo trovato in un appartamento in periferia a Torino, ipotesi omicidio

TORINO (ITALPRESS) – Un cadavere è stato trovato ieri notte all’interno di un appartamento nel quartiere di Madonna di Campagna, nella periferia di Torino. L’allarme sarebbe stato dato in tarda serata, sull’accaduto sta indagando la Squadra mobile. A quanto emerge, due giovani sono stati ascoltati per verificare il loro eventuale coinvolgimento, si indaga per omicidio.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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