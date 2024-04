GENOVA (ITALPRESS) – Alberto Gilardino mette in guardia il suo Genoa in vista della gara di domani al Ferraris contro il Cagliari: “Incontriamo una squadra viva, mentalmente molto forte visti gli ultimi risultati che ha ottenuto. Si tratta di una formazione in fiducia che vince contro l’Atalanta in casa, pareggia in casa dell’Inter e pareggia con la Juventus in casa: vuol dire che ha trovato certezze e conferme. Il Cagliari ha dimostrato una solidità e compattezza che gli ha permesso di arrivare a questo punto del campionato con la consapevolezza di avere qualità importanti. Da parte nostra sappiamo l’importanza della partita e della gara e quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a questi 39 punti”, spiega il mister del Genoa che vuole chiudere definitivamente la pratica salvezza visto che ormai manca soltanto la matematica.

“Cosa dirò alla squadra? “Ricordatevi quello che avete fatto in questi mesi per arrivare fino a questo punto e raggiungere questo traguardo. E’ il momento di mettere un timbro forte su questo campionato. Sappiamo il valore del Cagliari ma da parte nostra ci sarà da fare una partita di grande agonismo, equilibrio e ordine: saranno le parole chiave per la sfida di domani”, aggiunge il mister che dovrà rinunciare ancora a pezzi pregiati come il difensore centrale Bani, il fantasista Malinovsky e l’attaccante Messias. Modulo 3-4-1-2 con l’idea di un Grifone molto offensivo con Gudmundsson alle spalle di Retegui e Messias.

Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).