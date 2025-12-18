Gennaro Sangiuliano eletto all’unanimità capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania

NAPOLI (ITALPRESS) – Gennaro Sangiuliano è stato eletto all’unanimità capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania, Ira Fele vice capogruppo. La decisione è stata assunta dal gruppo al completo riunito nella sede del consiglio regionale, dove oltre a Edmondo Cirielli erano presenti Ira Fele, Gennaro Sangiuliano, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Fabbricatore, Raffaele Pesacane, Ettore Zecchino. La riunione è stata anche l’occasione per un’ampia ricognizione sui temi della politica regionale.

“Accolgo come un grande onore l’indicazione fatta dai miei colleghi e ringrazio l’onorevole Cirielli per aver proposto il mio nome. Lavoreremo per le istanze dei cittadini della Campania tenendo presenti le nostre visioni programmatiche. Siamo coscienti di grandi e impellenti emergenze che attanagliano la Regione a cominciare dalla Sanità e i trasporti. La nostra sarà un’opposizione intransigente ma aperta alla soluzione dei problemi comuni”, sottolinea Sangiuliano.

