“Generazione Resiliente”, progetto dell’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Prevenzione e promozione sono le parole d’ordine per venire incontro agli studenti e favorirne il benessere: la prima riguarda la necessità di allontanarli da ogni forma di dipendenza patologica, la seconda si rivolge a una serie di attività che possano garantire la stabilità psicofisica. Questi gli obiettivi di "Generazione resiliente: stili di vita, abitudini e capacità di adattamento allo stress degli studenti Unipa", il progetto di ricerca dell’Ateneo presentato a Palazzo Steri, a Palermo. L'iniziativa prende il via da una serie di manifestazioni di disagio della comunità studentesca, manifestate durante e dopo la pandemia da Covid-19: per venire loro incontro sono state attuate una serie di azioni volte a ridurre i livelli di stress e incrementare quelli di benessere. “La pandemia ha fortemente compromesso le condizioni psicofisiche degli studenti - spiega il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri -. Abbiamo preso molto a cuore questa situazione. Siamo intervenuti nel supporto psicologico, attraverso un apposito centro e figure che operano con interviste al fine di identificare immediatamente eventuali stati di malessere; lavoriamo anche sul benessere fisico dei ragazzi, potenziando i rapporti con il Cus e creando strutture sportive nuove; vogliamo intervenire anche sul benessere lavorativo, con progetti che coinvolgano non solo gli studenti ma anche il personale docenti e quello tecnico-amministrativo”. L’attenzione alla vita delle persone e alla soglia di stress, aggiunge Midiri, è “in primo piano nel nostro modo di intendere l’Università, non solo come centro di erogazione di dati e nozioni ma anche come promotrice di assistenza verso gli studenti”. xd6/vbo/gtr