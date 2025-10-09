Generali amplia l’offerta di servizi assicurativi e bancari

MILANO (ITALPRESS) - Generali amplia in Italia l’offerta di servizi assicurativi e bancari per le famiglie: prende il via la partnership tra Banca Generali e Alleanza Assicurazioni, entrambe parte del Gruppo, con un progetto che introduce un nuovo modello operativo, l'insurbanking, per offrire ai clienti una consulenza integrata e soluzioni finanziarie più complete. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza a Milano. xs1/f14/fsc/gsl