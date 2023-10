Gelmini “Prevedere risorse strutturali per i centri antiviolenza”

PALERMO (ITALPRESS) - “Si può e si deve utilizzare la prossima legge di bilancio non solo per rendere, come ha fatto Draghi, strutturali le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, ma anche per aumentarne la consistenza soprattutto per lavorare nella direzione di garantire una libertà e una indipendenza economica alle donne vittime di violenza”. Così la senatrice e portavoce di Azione, Mariastella Gelmini, a margine dell'evento organizzato dalla Fondazione Bellisario, a Palermo. “Su questo con le colleghe Carfagna e Bonetti presenteremo delle proposte in questa direzione già dal prossimo lunedì perché riteniamo che sia fondamentale creare le condizioni perché le donne possano trovare uno spazio di libertà - aggiunge -. Quindi, finanziare il reddito di libertà è sicuramente una misura necessaria e urgente. Poi ovviamente bisogna accelerare quelle lungaggini burocratiche, la ripartizione dei fondi all'interno della conferenza Stato-regioni per fare in modo che i centri antiviolenza e le case rifugio abbiano risorse tutto l'anno”. col3/vbo/gsl