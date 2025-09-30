Gaza, Trump “Hamas dovrà accettare l’accordo”

ROMA (ITALPRESS) – “In nove mesi alla Casa Bianca ho risolto sette guerre, forse ieri la più grande…”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ai vertici militari a Quantico, in Virginia, riferendosi al Medio Oriente.
“Hamas dovrà accettare. Se non lo farà, sarà molto dura per loro”, ha proseguito.
Più in generale, Trump ha sottolineato: “Dobbiamo sperare di non usare mai le armi nucleari ma dobbiamo averle. Speriamo di non doverle mai usare”.
“Siamo stati minacciati per un breve tempo dalla Russia, ho inviato un sottomarino nucleare, siamo 25 anni davanti rispetto a Russia e Cina nella tecnologia sui sottomarini, ma ci stanno raggiungendo”, ha aggiunto.

