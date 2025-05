Gaza, Tajani “Nessun governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo sempre detto e condannato le cose che non andavano. Abbiamo sempre condannato, è inutile che facciamo sempre polemica sul 'perché non hai citato Netanyahu e perché non hai detto così?'. Questo diventa tutto pretestuoso, noi siamo stati sempre coerenti e abbiamo sempre difeso la dignità della persona. Quello che abbiamo fatto noi a Gaza non l'ha fatto nessun governo europeo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro organizzato dall'Università Cattolica di Milano, alla domanda sull'informativa del ministro tenutasi ieri alla Camera in merito alla situazione nella striscia di Gaza. xh7/ads/mca2