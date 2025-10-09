Gaza, Tajani “Firma accordo svolta storica, ora costruire la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "La firma dell'accordo tra Israele e Hamas rappresenta una svolta storica. Adesso bisogna costruire la pace, è soltanto l'inizio. Il lavoro degli Stati Uniti, del Qatar, dell'Egitto e della Turchia ha prodotto risultati positivi, ora dobbiamo tutti impegnarci affinché questo cessate il fuoco si trasformi in una vera e propria pace duratura". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti. xb1/ads/mca1