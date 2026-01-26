Gaza, ritrovato e identificato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano

GAZA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato, al termine dell’operazione di ricerca nel cimitero di Gaza City, che il combattente tattico della polizia, Ran Gvili, caduto difendendo il kibbutz Alumim il 7 ottobre 2023 e rapito a Gaza è stato identificato. È stato tenuto prigioniero per 843 giorni e per la prima volta dal 2014 non ci sono più ostaggi a Gaza. Il rilascio dell’ultimo ostaggio era la condizione per l’avvio della seconda fase del piano Usa per Gaza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).