ROMA (ITALPRESS) – Il riconoscimento dello stato di Palestina “potrebbe aiutare, ma in questo momento veramente dall’altra parte non si trova volontà di ascoltare e quindi il dialogo è rotto”. Così Papa Leone XIV lasciando Villa Barberini a Castel Gandolfo, parlando con i cronisti. “L’Europa se fosse realmente unita credo che potrebbe fare tanto”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).