ROMA (ITALPRESS) – Israele ha accettato il nuovo piano per il rilascio degli ostaggi e la tregua nella Striscia di Gaza proposto dall’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante l’incontro con i familiari degli ostaggi. “Accettiamo l’ultimo schema Witkoff che ci è stato trasmesso stasera. Hamas non ha ancora risposto. Non crediamo che Hamas rilascerà gli ostaggi, quindi continueremo a combattere finché Hamas non sarà eliminato, e non lasceremo la Striscia finché tutti gli ostaggi non saranno nelle nostre mani”, ha dichiarato Netanyahu. La proposta elaborata da Witkoff, secondo i media, prevede il rilascio di dieci ostaggi vivi e di 18 ostaggi morti in due fasi in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni nella Striscia di Gaza. La proposta dell’inviato Usa non include la richiesta a Israele di porre fine ai combattimenti e di ritirarsi dalla Striscia, secondo i media.

Il gruppo al potere a Gaza ha fatto sapere che sta esaminando la proposta di Witkoff. Fonti che hanno familiarità con i negoziati hanno detto al sito Axios che Hamas è deluso dalla proposta di Witkoff perché non prevede una garanzia degli Stati Uniti sul cessate il fuoco permanente dopo la tregua. La proposta dell’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff prevede che le parti tengano negoziati sui termini di un cessate il fuoco permanente durante la tregua temporanea di 60 giorni. Tuttavia, la proposta non stabilisce che se questi colloqui si dovessero estendere oltre i 60 giorni la tregua temporanea venga prorogata, dice la fonte. Hamas sta cercando una proposta che garantisca questa estensione, dato che nel precedente accordo firmato a gennaio, Israele si è rifiutato di tenere negoziati sui termini di un cessate il fuoco permanente e ha ripreso i combattimenti a Gaza dopo la scadenza della tregua temporanea.

