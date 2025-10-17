Gaza, Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa può avere un ruolo importante non solo come mediatore politico ma anche come garante della ricostruzione dei diritti, dimostrando di essere capace di costruire ponti, accompagnare i processi di pace e creare le condizioni affinché sia il popolo palestinese che quello israeliano possano convivere". Così l'eurodeputata di Forza Italia, Letizia Moratti, commentando gli ultimi sviluppi del processo di pace a Gaza. "Ora si tratta di costruire una pace duratura - ha continuato Moratti -. L'Italia può avere un ruolo centrale per la storia della sua diplomazia e per i suoi rapporti nel Mediterraneo". xf4/tvi/mca1