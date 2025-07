ROMA (ITALPRESS) – Il movimento islamista palestinese Hamas dovrebbe fornire la sua risposta alla proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza già approvata da Israele domani. Lo riporta il quotidiano saudita Asharq, citando una fonte informata, secondo cui Hamas è soddisfatta dalle garanzie per porre fine alla guerra a Gaza incluse nella proposta di cessate il fuoco ricevuta.

Secondo Asharq, la proposta contiene rassicurazioni da parte dei mediatori sul fatto che entrambe le parti non riprenderanno i combattimenti finché i negoziati saranno in corso.

Inoltre, prosegue il quotidiano, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe annunciare l’accordo una volta che entrambe le parti lo avranno approvato e fungerà da sponsor per la sua attuazione. L’attuale proposta prevede il rilascio di otto ostaggi il primo giorno del cessate il fuoco, seguito dalla liberazione di altri due ostaggi prima del termine della tregua di 60 giorni.

Durante questo periodo, dovrebbero svolgersi i colloqui sulla fine della guerra, con l’obiettivo di entrare nel primo giorno di colloqui con progressi tangibili già raggiunti. In una dichiarazione ufficiale diffusa ieri, Hamas ha fatto sapere che i Paesi mediatori, Qatar ed Egitto, “stanno compiendo sforzi vigorosi per colmare le lacune tra le parti e raggiungere un accordo quadro che consentirà l’avvio di un serio ciclo di negoziati” per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

ALTRI 82 MORTI PER RAID ISRAELIANI

Durante la notte, 82 persone sono state uccise a causa dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute di Gaza, controllata dal gruppo armato islamista Hamas. Trentotto delle persone morte stavano aspettando di ricevere gli aiuti umanitari. L’informazione non può essere verificata in modo indipendente e i dati diffusi dalle autorità di Gaza non distinguono tra vittime civili e miliziani. Secondo le notizie diffuse dai media, 15 persone sono morte ad Al-Mawasi, nel sud di Gaza, dove si trovano le tende per sfollati. La Protezione civile di Gaza ha riferito che 12 persone sono state uccise in un attacco a Gaza City. L’esercito israeliano ha annunciato questa mattina che nelle ultime 24 ore, l’Aeronautica militare ha attaccato circa 150 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza. Tra gli obiettivi attaccati figurano: terroristi, un tunnel, edifici militari, armi da combattimento, postazioni di cecchini e altre infrastrutture terroristiche.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).