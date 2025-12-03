Gaza, Israele: “I resti consegnati ieri da Hamas non appartengono ad un ostaggio”

ROMA (ITALPRESS) – I resti del corpo consegnati ieri a Israele da Hamas tramite la Croce rossa non appartengono a nessuno dei due ostaggi tuttora nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l’analisi forense dei resti.

Restano a Gaza l’ostaggio israeliano Ran Gvili e il thailandese Sudthisak Rinthalak, rapiti il 7 ottobre 2023 e uccisi. “Gli sforzi per riportarli a casa non si fermeranno finché la missione non sarà completata, ovvero fino al ritorno nel loro Paese per una degna sepoltura”, aggiunge l’ufficio del primo ministro.

