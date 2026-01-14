ROMA (ITALPRESS) – Oggi l’amministrazione di Donald Trump dovrebbe annunciare il passaggio alla seconda fase dell’accordo per porre fine alla guerra a Gaza. Lo riportano alcuni media israeliani, secondo cui, contestualmente, la Casa Bianca dovrebbe annunciare l’istituzione del Consiglio per la pace di Gaza e l’istituzione di un governo tecnico palestinese che governerà la Striscia. L’amministrazione Trump dovrebbe altresì annunciare ufficialmente la nomina dell’ex inviato delle Nazioni Unite di nazionalità bulgara Nickolay Mladenov a rappresentante del Consiglio per la pace nella Striscia di Gaza, che accompagnerà le attività del governo tecnico palestinese. Il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che la composizione della commissione di tecnocrati dovrebbe essere annunciata oggi al Cairo, la capitale dell’Egitto.

Fonti palestinesi affermano che le delegazioni delle diverse fazioni palestinesi si trovano al Cairo per trovare un’intesa sui nomi. Funzionari palestinesi hanno espresso ad Haaretz il loro scetticismo sulla reale attuazione del governo di tecnocrati e non è chiaro il ruolo di Hamas.

IDF “6 MILIZIANI UCCISI A RAFAH”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che tutti e sei gli uomini armati identificati durante uno scontro a fuoco di ieri nella parte occidentale di Rafah, nella Striscia di Gaza, sono stati uccisi durante lo scontro a fuoco. In una dichiarazione, l’esercito afferma che i militari hanno eliminato i sei sospetti.

Inoltre, sono state effettuate perquisizioni nella zona e sono state trovate varie armi sui loro corpi. L’episodio si è verificato sul lato controllato da Israele della linea gialla – il limite del ritiro delle Idf avvenuto il 10 ottobre scorso – , nella Striscia di Gaza meridionale, dopo che le truppe hanno identificato sei individui armati vicino alle loro posizioni. I carri armati sono entrati e hanno aperto il fuoco, spingendo gli uomini armati a rispondere al fuoco e innescando uno scontro a fuoco con attacchi aerei israeliani.

Le Idf ribadiscono che l’episodio costituisce una “grave violazione” dell‘accordo di cessate il fuoco di ottobre e afferma che continuerà ad agire contro qualsiasi tentativo da parte di gruppi terroristici a Gaza di compiere attacchi contro le forze israeliane o i civili.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).