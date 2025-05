Gaza, De Luca “A Napoli un bambino devastato dalle bombe israeliane, vergogna”

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento sta arrivando nell’ospedale pediatrico di Napoli ‘Santobono’ un bambino di tre anni, devastato dalle bombe israeliane. È una vergogna per il mondo civile quello che sta accadendo a Gaza. Sono fra quelli che non riescono a reggere le immagini di devastazione totale nell’indifferenza del mondo. Dobbiamo raccontare questo mondo e raccontare che non c’è nessuno scontro di civiltà in atto. C’è un mondo destrutturato dove c’è solo più la legge della forza. La democrazia è arrivata a fine corsa”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’apertura della 37 esima edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino.

– foto IPA Agency –

