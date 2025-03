Gaza, appello a tenere nuove manifestazioni contro Hamas

GAZA (ITALPRESS) – Questo pomeriggio i clan del quartiere Shuja’iyya della Striscia di Gaza hanno indetto una nuova protesta contro Hamas, sottolineando che il silenzio non è più un’opzione. La dichiarazione rilasciata dai clan della zona accusa i leader di Hamas di ignorarli e di sfruttare la popolazione della Striscia di Gaza, aggiungendo che la zona non è dominio esclusivo di una fazione o di un gruppo.

I media di Gaza riferiscono inoltre che decine di residenti del quartiere Shejaiya a Gaza City hanno partecipato a una protesta contro il governo di Hamas. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e hanno scandito “Hamas fuori”. Questo è il secondo giorno di proteste contro Hamas, per chiedere la fine della guerra. Eventi simili hanno avuto luogo ieri a Beit Lahiya, nel campo profughi di Jabalia e a Khan Yunis.

Prosegue quindi il malcontento dei palestinesi dopo le proteste che sono scoppiate ieri a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, dove i dimostranti hanno scandito slogan chiedendo la fine della guerra e la cessazione del controllo di Hamas sulla Striscia.

In una scena rara nella Striscia di Gaza, ieri centinaia di palestinesi sono scesi in piazza a Beit Lahia e Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale, per chiedere la fine della guerra che ha stremato i civili e li ha oppressi con tragedie e distruzione. I post sui social media hanno mostrato centinaia di palestinesi protestare nel nord di Gaza, chiedendo la fine della guerra e scandendo slogan come “Hamas fuori, fuori”, in una rara dimostrazione di dissenso contro il movimento armato.

La parte settentrionale di Gaza è stata una delle aree più devastate durante il conflitto, scoppiato in seguito a un attacco guidato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. La maggior parte degli edifici in questa zona densamente popolata è stata ridotta in macerie e molti residenti sono stati sfollati più volte per sfuggire ai combattimenti. In uno dei filmati che circolano su “X” si vedono i manifestanti che gridano: “Fuori, fuori, fuori, Hamas vattene”.

Il post mostra persone che camminavano lungo una strada tra edifici distrutti dalla guerra. In altri post, uno degli striscioni esposti dai manifestanti recitava: “Fermiamo la guerra” e “Basta con gli sfollamenti”. Ciò che colpisce di queste marce apparentemente spontanee, tuttavia, è che non si limitavano a chiedere la fine dei combattimenti. Hanno anche espresso una rabbia crescente nei confronti di Hamas, che molti ritengono responsabile della tragica realtà che stanno vivendo.

Tra cori che inneggiavano alla libertà e alla pace, i dimostranti hanno lanciato slogan di condanna dei combattimenti in corso e chiedevano le dimissioni dei leader che hanno solo portato ulteriore distruzione.

“Vogliamo vivere”, “Basta con la distruzione” e “Hamas, vattene”, sono alcuni degli slogan scanditi in tutta la città, che esprimono il crescente malcontento nei confronti del movimento che controlla Gaza dal 2007. “Non siamo numeri nei notiziari. Siamo persone con case, famiglie e sogni. Siamo stanchi delle guerre che ci rubano la vita ogni volta”, ha detto alla Tv “al Arabiya” Mohammed Al-Kilani, un insegnante di lingua araba e padre di due figli che ha perso il lavoro dopo che la scuola in cui lavorava è stata distrutta da un attacco aereo.

Gli abitanti di Gaza si sentono sempre più intrappolati in un conflitto che serve solo interessi politici, e di cui sono loro a pagare il prezzo più alto. Abu Khaled Abu Riash, un commerciante cinquantenne, ha perso tutto dopo che il suo negozio è stato distrutto dai bombardamenti, lasciando lui e la sua famiglia senza casa e senza una fonte di reddito. Ha commentato con rammarico: “Il mio sostentamento è andato, la mia casa è distrutta, i miei figli sono sfollati e continuano a dirci di essere pazienti. Hamas ci chiede di essere pazienti, ma loro vivono al sicuro e i loro figli non sono sotto bombardamento”.

Le manifestazioni a Gaza sono solitamente tenute a seguito di appelli provenienti dalle fazioni palestinesi, ma questa volta sono nate dal cuore della strada, senza una direzione o una leadership chiare, a indicare un cambiamento nel sentimento popolare nei confronti di Hamas e della sua gestione della Striscia. Gli osservatori ritengono che queste proteste potrebbero rappresentare una sfida senza precedenti per il movimento, che tradizionalmente ha represso ogni voce di dissenso.

Gli esperti e gli analisti palestinesi hanno affermato che Hamas deve prestare attenzione a questa crescente rabbia popolare, sottolineando che ignorare le voci dei residenti che non riescono più a sopportarla porterà a un tunnel buio nel prossimo periodo.

-Foto IPA Agency-

