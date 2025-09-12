Gaza, Wafa “21 morti dall’alba negli ultimi attacchi israeliani”

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 21 persone sono state uccise a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa citando fonti sanitarie. Nella zona di Al-Tawam, a nord di Gaza City, le vittime sono 14, mentre altre quattro persone sono state uccise in un raid a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza.

Le fonti sanitarie hanno aggiunto che due persone che si trovavano in una tenda che ospitava sfollati sulla spiaggia a ovest di Gaza City sono state uccise da un altro bombardamento. Tra le vittime, uno era in attesa di ricevere aiuti umanitari a Rafah, nel sud dell’enclave palestinese.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).