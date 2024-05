Gasparri “Franco Di Mare un professionista garbato e competente”

ROMA (ITALPRESS) - “L’avevo cercato un paio di giorni fa, mi ha risposto con un messaggio che conserverò”. Ha detto Maurizio Gasparri, Capogruppo FI al Senato, all’ingresso della Chiesa di Santa Maria in Montesanto per i funerali di Franco Di Mare per il quale ha ribadito “L’omaggio a un professionista che tutti abbiamo conosciuto e incrociato vedendone il garbo e la competenza” e sulla questione con la Rai ha aggiunto “Non è una battaglia, c’è un accertamento. Per una persona che è morta in queste circostanze non ci sono polemiche da fare. Quello che deve essere fatto dovranno farlo fatto”. xl5/tvi/gtr