TORINO (ITALPRESS) - "Cresce l'interesse per il basket in generale, abbiamo chiuso un girone d'andata in cui la percentuale di occupazione nei palazzetti è salita al 75%. Abbiamo esaurito i biglietti per la finale e quasi esaurito quelli per le semifinali, sicuramente anche quest'anno riusciremo a raggiungere il livello di presenze che abbiamo avuto l'anno scorso. C'è grande soddisfazione, è un lavoro fatto tutti insieme alle 16 società che fanno parte della Lega Basket, otto di queste sono presenti in campo". Così Umberto Gandini, presidente della Lega Basket di Serie A, alla presentazione della nuova edizione delle Final Eight che si svolgeranno a Torino dal 12 al 16 febbraio, all'Inalpi Arena. "Continuiamo a lavorare con le scuole del Piemonte e di Torino, per permettere ai giovani di avvicinarsi di più al nostro sport - ha aggiunto - Con il Comitato Regionale Piemonte della pallacanestro italiana della Fip faremo dei tornei. Sempre nel foyer dell'Inalpi Arena, durante il pomeriggio, ci saranno partite di 3 contro 3 e 5 contro 5 a livello giovanile. Nel campo principale del foyer ci saranno tante attrazioni con influencer e testimonial. In tutto il foyer ci saranno degli stand, fra cui anche quello del Ministero per lo Sport e le Politiche Giovanili, dove verranno presentate le iniziative del nostro Governo a favore dei giovani e dello sport. Quest'anno abbiamo portato particolare attenzione al benessere psicofisico, all'alimentazione e all'importanza di praticare sport anche dal punto di vista sociale". Gandini si è poi sbilanciato sulla permanenza della manifestazione a Torino. "Le premesse ci sono, dipende tantissimo dal sostegno che le istituzioni vorranno darci, noi siamo ben felici di continuare e di avere la possibilità di portare a Torino la 50 esima Coppa Italia nel 2026". xn3/gm/gsl