Gambino (FdI) “Occidente compatto, fiduciosi su tavolo Putin-Zelensky”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La Nato è forte e l’Occidente è compatto, occorre lavorare per una soluzione diplomatica. Per questo motivo confidiamo nell’iniziativa che ha messo in campo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: far sedere a uno stesso tavolo Putin e Zelensky per negoziare”. Lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Alberico Gambino in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, commentando lo sconfinamento dei droni russi sul territorio estone. xf4/col4/mca2