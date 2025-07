Galvagno “Uno schiaffo non approvare Ddl consorzi di bonifica”

PALERMO (ITALPRESS) - "Dopo che c'è stato un lavoro importante in Commissione non approvare una norma che io ritengo essere assolutamente importante come quella sui Consorzi di bonifica credo che sia un grandissimo schiaffo". Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, a margine della cerimonia del Ventaglio, a Palazzo dei Normanni a Palermo. xd8/vbo/mca2