Galvagno “Ue non ignori bisogni delle comunità isolane”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Le Isole dell'Unione Europea, e da siciliano posso affermare di esserne discretamente consapevole, hanno bisogno di un sistema di connessione e di trasporti con il continente migliore rispetto a quello attuale. Abbiamo la necessità di avere dei provvedimenti a livello europeo che possano sostenere in particolare le isole minori nelle sfide che hanno dinnanzi. Le decisioni politiche non possono, infatti, ignorare i bisogni delle comunità isolane: occorre bilanciare la necessità di salvaguardare l'ambiente con la sostenibilità economica dei territori. Ed è molto importante che leggi o regolamenti non finiscano per penalizzare quelle stesse persone che si ambisce proteggere. Sono pronto a tendere la mano per lavorare insieme con tutti, perché il momento è adesso". Lo ha affermato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, nel corso del proprio intervento in sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni in programma a Bruxelles. vbo/mca1 (Fonte video: ufficio stampa presidente Ars Galvagno)