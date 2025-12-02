Galvagno “Sul rinvio a giudizio sereno di chiarire quanto prima”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il rinvio a giudizio? Delle due ipotesi di corruzione una di queste è già stata archiviata, quella inerente il capodanno di Catania, quindi la vedo assolutamente in modo favorevole. Certo mi dispiace che sia rimasta ancora in piedi questa ipotesi di peculato per l'utilizzo dell'auto, ma ci auguriamo di poter chiarire quanto prima. Sto valutando anche quello che può essere un giudizio immediato. Siamo abbastanza sereni di poter dimostrare tutto quello che magari non siamo stati bravi a dimostrare prima". Così il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, a margine del voto all'Ars sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.