Galvagno “Sicilia prima Regione a dare seguito a legge per anziani”

ACICASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) - "Si tratta di un disegno di legge approvato nel 2023 dal Governo nazionale e a cui manca quello che deve essere il recepimento della norma e i decreti attuativi. Si parlava di cifre importanti per un triennio. La Sicilia potrebbe essere la prima Regione a portare avanti questo disegno di legge". Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo al convegno "L'Età grande: la nuova legge per gli anziani", nel catanese. "La Sicilia - ha aggiunto - potrebbe essere la prima Regione a portare avanti questo genere di disegno di legge a dimostrazione di un'attenzione, veramente, nei confronti di coloro i quali, magari, possono essere in una situazione di disagio specialmente su quella che può essere anche la telemedicina. Talvolta si parla di molte persone meno giovani che si trovano da sole e sono quasi meno abbandonate. Le Istituzioni devono essere vicine, attente a quelle che sono le reali esigenze del territorio. Ci auguriamo che l'Assemblea Regionale Siciliana possa essere tempestiva nel recepimento della norma", ha sottolineato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno.