Galvagno “Fondamentale ricordare Totò Schillaci, figura esemplare”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per tutti noi è fondamentale ricordare Totò Schillaci, che rappresenta certamente il Maradona siciliano: è riuscito, in un quartiere difficile come questo, a non cadere in chissà quale tentazione e ha inseguito un sogno, che lo ha portato a emergere nel mondo dello sport. Oggi lo raffiguriamo con orgoglio in un quartiere molto difficile, insieme alla sua famiglia e grazie al lavoro di un grandissimo artista che lo ha ben rappresentato: vogliamo aprire un percorso di rigenerazione urbana, ci auguriamo che le nuove generazioni possano prendere ad esempio una figura come Schillaci e non cadano in errori dove purtroppo sempre più frequentemente i giovani cadono". Lo ha detto il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, a margine dell'inaugurazione di un murale dedicato a Totò Schillaci al Cep di Palermo. xd8/tvi/mca1