Galletta cittadino onorario di Palermo “Qui qualcosa che mi porterò per sempre”

PALERMO (ITALPRESS) - "Qui ho trovato qualcosa che mi porterò dietro per sempre, dal punto di vista umano oltre che professionale. La motivazione di questo importante riconoscimento si riferisce al contributo e alla lotta alla criminalità organizzata nel corso degli anni, questo mi lusinga e mi fa piacere: credo sia dovuto essenzialmente ai miei collaboratori di ogni ordine e grado, che hanno contributo in modo mirabile alla lotta alla criminalità. Lo ha detto Riccardo Galletta, Generale dei Carabinieri, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria avvenuta al teatro Massimo di Palermo.