Galassi “Una medaglia che ricorderò per sempre”

GENOVA (ITALPRESS) - "Questa medaglia per me vale tanto, al mio primo Europeo assoluto: me la ricorderò per sempre. Ho fatto una gara difficilissima sin da girone e sono rimasto sempre concentrato e ho dato il massimo sino alla fine. Sono felicissimo". Lo ha detto l'azzurro Matteo Galassi, argento nella spada agli Europei di Genova. mca3 (Fonte video: Federscherma) (ITALPRESS)