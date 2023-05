Gaia Tortora “Contro mio padre fu vero accanimento”

Enzo Tortora era "una persona che era al massimo della popolarità", ma anche "un uomo normale. Non mi sono mai spiegata l'accanimento mediatico che è stato messo in atto quando è stato arrestato:". Lo ha detto la vicedirettrice del Tg La7 Gaia Tortora, figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. gsl/mrv