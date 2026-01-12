Gaetano Bonaccorso è il nuovo Questore di Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Bologna accoglie il suo nuovo Questore, Gaetano Bonaccorso. Nato a Messina nel 1961, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1987 ed è stato inizialmente assegnato alla Questura di Palermo. Per gran parte della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi investigativi, dapprima presso la Squadra Mobile del capoluogo siciliano, poi in quella di Messina.

Negli anni ’90/2000 ha condotto numerose operazioni di contrasto alla criminalità siciliana ed effettuato importanti indagini contro la criminalità organizzata di stampo mafioso. Dopo il conseguimento della qualifica di Primo Dirigente ha trascorso 4 anni nel territorio felsineo, precisamente dall’agosto 2004 al febbraio 2008, in qualità di Comandante del VII° Reparto Mobile di Bologna. Da febbraio 2008 il dott. Bonaccorso è stato scelto per dirigere la Squadra Mobile di Genova, distinguendosi per gli eccellenti risultati ottenuti nel disarticolare diverse organizzazioni criminali, anche transnazionali, operanti nel traffico via mare di ingenti quantitativi di stupefacenti. Dall’ottobre 2011 ha poi ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Padova.

Dopo la promozione a Dirigente Superiore nel 2015, il dottor Bonaccorso ha assolto l’incarico di Questore di Cremona dal 2015 al 2018, successivamente quello di Questore di Parma dal 2018 al 2020 e di Questore di Pisa dal 2020 al 2023. Il 2 giugno 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana. Dal 24 luglio 2023 ha assunto l’incarico di Questore della Provincia di Venezia, fino ad oggi.

Nella sua prima giornata in veste di Questore di Bologna, Bonaccorso ha reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione, alle ore 8.00, di una corona di alloro alla Lapide posta nell’area prospicente l’entrata della Questura di Bologna. A seguire, il Questore ha incontrato tutti i Dirigenti degli Uffici della Questura e delle Specialità, le organizzazioni sindacali e la stampa.

– Foto Polizia di Stato –

(ITALPRESS).