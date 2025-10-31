G7 di Toronto, Pichetto “Su energia e ambiente Paesi uniti su conclusioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Si sono conclusi i due giorni di G7 a Toronto, durante i quali sono stati affrontati i grandi temi che riguardano energia e ambiente. Sul fronte energetico si è puntato sull’innovazione e sulla capacità dei nostri Paesi, grazie a innovazione, digitalizzazione, nuove forme di ricerca energetica e di produzione, a dare una risposta alla crescente domanda a livello mondiale. Sul fronte ambientale sono stati affrontati i temi dell’emergenza più immediata: acqua, clima, emissioni ed economia circolare. Una sfida che ci ha visti uniti sulle conclusioni con un voto all’unanimità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a conclusione dei lavori del G7 Energia e Ambiente che si è svolto a Toronto.

