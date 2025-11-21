G20, von der Leyen: “Sul cambiamento climatico e sulla transizione l’Ue vuole portare un messaggio di speranza”

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS) – Sulla lotta al cambiamento climatico e alla transizione verso l’energia pulita “l‘UE vuole portare un messaggio di speranza e opportunità a questo vertice del G20. È un messaggio sulle tecnologie e sulle transizioni verso l’energia pulita. Perché non solo soddisfano la nostra urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Fanno molto di più, e il business case sta ormai migliorando notevolmente. Le transizioni verso l’energia pulita sono competitive in termini di costi. Creano buoni posti di lavoro. Aprono nuove strade per portare energia moderna ai molti milioni di persone che rimangono senza accesso all’energia, e sono una scelta naturale per molte economie in via di sviluppo”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Johannesburg con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in vista del summit G20.

“Perché si tratta delle risorse di cui queste economie in via di sviluppo dispongono in abbondanza. E non si tratta solo di energia solare, ma anche di energia eolica, geotermica, idroelettrica e dei nuovi combustibili a basse emissioni. Ma affinché la transizione verso l’energia pulita abbia davvero successo, deve avvenire ovunque. Questo è importante. È qui che una cooperazione affidabile tra partner fidati è ancora una volta la strada migliore da percorrere”, ha aggiunto.

