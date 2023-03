NEW DELHI (ITALPRESS/MNA) – La riunione in India dei ministri degli Esteri del G20, cioè del Gruppo dei 20 Paesi industrializzati e in via di sviluppo, si è conclusa a Nuova Delhi senza una dichiarazione congiunta sulla guerra in Ucraina, come riportano i media internazionali.

Nell’incontro “la maggior parte dei membri” del G20 “ha condannato fermamente la guerra in Ucraina” e ha sottolineato che “sta causando immense sofferenze umane e aggravando le fragilità esistenti nelleconomia globale: limitazione della crescita, aumento dell’inflazione, aumento dell’insicurezza energetica e alimentare e aumento dei rischi per la stabilità finanziaria”. La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti al G20, che chiede a Mosca di cessare le ostilità in Ucraina.

