G20 Ambiente, Barbaro: “L’Italia è pronta a fare la sua parte per una svolta sostenibile”

ROMA (ITALPRESS) – È iniziata a Città del Capo, in Sudafrica, la riunione dei ministri dell’Ambiente e della Sostenibilità Climatica del G20, organizzata dalla presidenza sudafricana. Il sottosegretario al Mase, Claudio Barbaro, ha espresso il sostegno dell’Italia agli sforzi internazionali per affrontare congiuntamente le sfide ambientali e climatiche. “È con spirito di cooperazione che l’Italia partecipa a questo importante appuntamento, consapevole della necessità di trovare un consenso globale su temi che incidono profondamente sul futuro del pianeta. Le aspettative sul ruolo del G20 sono elevate: a questo gruppo è richiesta una forte leadership, soprattutto in vista della COP30″, ha detto Barbaro, che ha anche ribadito l’impegno dell’Italia nel promuovere soluzioni sostenibili e inclusive.

“Per quanto riguarda il tema della biodiversità e della conservazione, vorremmo ricordare che l’Italia, insieme ai partner dell’Unione Europea, sta finanziando in modo significativo la ricerca e l’innovazione necessarie per salvaguardare, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, con oltre un miliardo di euro investiti solo nell’ambito del programma di ricerca Horizon e almeno mezzo miliardo attraverso vari investimenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano. Per affrontare queste sfide serve un G20 capace di costruire ponti, non muri. L’Italia è pronta a fare la sua parte, lavorando al fianco dei partner internazionali per promuovere una svolta sostenibile equa, basata su innovazione, cooperazione e solidarietà”, ha concluso Barbaro.

-Foto ufficio stampa sottosegretario Barbaro-

(ITALPRESS).