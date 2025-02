UDINE (ITALPRESS) – “Entro l’anno la Regione proporrà una norma organica sull’inserimento dell’attività motoria come percorso continuativo all’interno della formazione scolastica, perchè lo sport è un aspetto centrale per la crescita”. Lo ha annunciato oggi a Udine l’assessore regionale a Istruzione e formazione Alessia Rosolen nel corso della presentazione della XVII edizione delle Convittiadi 2025. La manifestazione si svolgerà a Lignano Sabbiadoro da domenica 16 a domenica 23 marzo 2025 e richiamerà in Friuli oltre 2000 studenti, provenienti da 30 educandati di tutta Italia. “Le Convittiadi sono un esempio concreto dell’eccellenza del nostro sistema scolastico – ha ribadito Rosolen -. La Regione ritiene che istruzione e formazione siano il pilastro dello sviluppo sociale ed economico; per questo abbiamo destinato risorse crescenti, promuovendo esperienze di eccellenza nel campo dell’internazionalizzazione, delle lingue e sempre più anche della pratica sportiva”. “L’idea di una norma va in questa direzione: garantire l’attività motoria come parte integrante della formazione, dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado” ha specificato Rosolen.

L’appuntamento sportivo annuale, promosso dall’Associazione nazionale istituti educativi statali (Anies), è rivolto alle studentesse e agli studenti dei 50 convitti disseminati sul territorio nazionale. L’organizzazione dei giochi è stata affidata quest’anno, per la prima volta, all’Educandato statale Collegio Uccellis di Udine, diretto dalla rettrice Anna Maria Zilli. L’evento torna a Lignano dopo alcuni anni, ospitato nel Villaggio Bella Italia. La cerimonia di apertura delle Convittiadi vedrà la partecipazione della fanfara della Brigata Julia. All’edizione di quest’anno è stato collegato anche un concorso per la designazione del logo delle Convittiadi che è stato presentato oggi, dopo una selezione tra 180 bozzetti elaborati da vari studenti. A vincere il logo di uno studente del Convitto nazionale Umberto I di Roma. La manifestazione sarà anche l’occasione per far conoscere ai giovani partecipanti diverse località della regione, con visite guidate a Gorizia, Capitale europea della Cultura, ma anche Trieste, Redipuglia e il Monte San Michele, Aquileia, Grado.

Le discipline in programma sono basket, calcio a 5 femminile, calcio a 5 maschile, calcio balilla, atletica (corsa campestre e staffetta mista 4×100), nuoto, pallavolo femminile, sand volley, scacchi, beach tennis, tennis tavolo, cui si aggiungono teatro e musica come espressioni artistiche. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, la sindaca di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi e l’assessore comunale di Udine Eleonora Meloni.

foto: ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).